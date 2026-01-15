Romagnoli Al-Sadd, il giocatore partirà in Arabia? Cosa trapela sul suo futuro

Romagnoli Al-Sadd, sirene arabe per il giocatore della Lazio! Il suo destino avrà luogo proprio in Arabia? Vi è ancora un piccolo intoppo

Il calciomercato Lazio entra nel vivo e tra i dossier più delicati c’è quello legato ad Alessio Romagnoli, difensore centrale classe 1995 e pilastro della retroguardia biancoceleste. Nelle ultime settimane sono emerse sirene arabe per il centrale, ma al momento il quadro resta interlocutorio e privo di offerte ufficiali. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’interesse dall’estero è reale, ma non si è ancora tradotto in una proposta concreta capace di avviare una vera trattativa.

Calciomercato Lazio, la pista Al-Sadd resta fredda

Tra le ipotesi circolate c’è quella che porta all’Al-Sadd, club qatariota spesso accostato a profili di esperienza europea. Tuttavia, al momento non è arrivata alcuna offerta formale alla Lazio per Romagnoli, dettaglio che mantiene la situazione in una fase di semplice monitoraggio. La società biancoceleste osserva con attenzione, senza però registrare passi avanti decisivi.

LEGGI ANCHE: Allenamento Lazio, Sarri attende rinforzi: Mendoza resta l’unica pista a centrocampo