Allenamento Lazio, Sarri attende rinforzi: Mendoza resta l’unica pista a centrocampo

Allenamento Lazio, Sarri non ha finito di puntellare la rosa! Le ultime sulla squadra biancoceleste e in vista del prossimo impegno di campionato

L’allenamento Lazio continua sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri, ma il tema centrale resta il mercato. La ricerca di una nuova mezzala da inserire in rosa si sta rivelando un vero rompicapo per la Lazio. Il reparto di centrocampo è incompleto e, tra piste sfumate e valutazioni non sempre allineate tra area tecnica e dirigenza, il rischio di arrivare alla fine della sessione senza innesti concreti è tutt’altro che secondario.

Dopo il tramonto definitivo della pista Alex Toth, ormai a un passo dal Bournemouth, anche l’ipotesi Quinten Timber si è raffreddata. Il centrocampista olandese, infatti, avrebbe manifestato l’intenzione di liberarsi a parametro zero la prossima estate, rendendo poco appetibile un investimento immediato per gennaio.

Allenamento Lazio, Mendoza unico nome davvero percorribile

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento l’unico profilo realmente raggiungibile per rinforzare la mediana è Rodrigo Mendoza, centrocampista classe 2005 di proprietà dell’Elche. Il giovane spagnolo è sotto contratto fino al 2028 ed è seguito dalla stessa scuderia di Pedraza, dettaglio che facilita i contatti ma non l’operazione.

La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra importante per le casse biancocelesti. Tuttavia, il giocatore sarebbe disposto a partire negli ultimi giorni di mercato e su di lui si registra l’interesse di più club, con la Lazio che resta vigile e pronta a inserirsi.

TUTTE LE ULTIMISSIME CALCIOMERCATO IN CASA LAZIO

Allenamento Lazio, le cessioni come chiave del mercato

Per provare a sbloccare l’affondo su Mendoza, la società capitolina sta valutando alcune uscite. In cima alla lista c’è Belahyane, il cui cartellino viene stimato intorno ai 10 milioni di euro. Una sua eventuale cessione consentirebbe di liberare risorse fondamentali per tentare l’assalto finale al centrocampista dell’Elche.

Nel frattempo, Sarri continua a lavorare sul campo, adattando le soluzioni a disposizione durante l’allenamento Lazio, ma resta in attesa di un segnale concreto dal mercato. Mendoza, oggi, rappresenta l’unica strada realmente praticabile per completare il centrocampo. Le prossime settimane diranno se questa pista potrà trasformarsi in un rinforzo reale o se la Lazio sarà costretta a convivere con un reparto incompleto fino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE: Cataldi e la Lazio, un amore tormentato: 11 anni di tira e molla, ora Danilo si prenda ciò che merita