Romagnoli Al-Sadd, gli arabi avanzano un’offerta allettante! C’è l’ok del giocatore: le ultime

Romagnoli Al-Sadd, filtra un’offerta alquanto intrigante avanzata dagli arabi. Il difensore apre alla cessione: tutti i dettagli sull’affare

Le novità sul mercato della Lazio riguardanti Alessio Romagnoli non smettono di arrivare. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club qatariota dell’Al-Sadd, allenato da Roberto Mancini, ha messo nel mirino il difensore centrale della Lazio.

Al-Sadd offre 7 milioni per Romagnoli

L’Al-Sadd ha formulato una proposta ufficiale da 7 milioni di euro per Alessio Romagnoli, un’offerta che il difensore ha preso in considerazione. Il ragazzo ha infatti dato la sua disponibilità a trasferirsi in Qatar, nonostante il contratto in scadenza con la Lazio nel giugno 2027. La trattativa sembra quindi destinata a entrare nel vivo, ma resta da vedere se i biancocelesti apriranno alla cessione del giocatore o se vorranno risolvere la questione in altro modo.

Maurizio Sarri ritiene Romagnoli indispensabile

Secondo quanto riferito, nella giornata di martedì 20 gennaio, Alessio Romagnoli ha avuto un incontro con il tecnico Maurizio Sarri, il quale ha espresso il suo pieno supporto per il difensore. Il tecnico considera il giocatore un punto fermo della sua difesa e ritiene fondamentale la sua permanenza in squadra, soprattutto per la seconda metà della stagione.

Lazio: rinnovo o cessione per Romagnoli?

Al momento, la Lazio non ha ancora proposto un rinnovo contrattuale a Romagnoli, ma la situazione potrebbe evolversi nei prossimi giorni. Se il club deciderà di non cederlo, potrebbe finalmente aprire il tavolo per discutere il rinnovo del contratto, ma la questione è ancora in sospeso.

LEGGI ANCHE: Sarri a cuore aperto: «I cori mi danno carica e frustrazione. Li ringrazio per l’amore e mi scuso per la delusione»