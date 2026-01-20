Sarri a cuore aperto: «I cori mi danno carica e frustrazione. Li ringrazio per l’amore e mi scuso per la delusione»

Sarri nel post partita di Lazio-Como, ai canali ufficiali del club, si è lasciato andare ad un pensiero a cuore aperto per i tifosi laziali

«Mi danno carica e frustrazione, perché in questo momento so che faremo fatica a dargli delle grandi soddisfazioni», ha risposto così Maurizio Sarri alla domanda sui cori ricevuti dallo Stadio Olimpico. Parole di un uomo che prova lo stesso senso di impotenza che stanno sperimentando i tifosi laziali.

«Tutto quello che faccio e quello che dico è per amore della Lazio e del popolo laziale, che mi piacerebbe riportare dove merita tra le protagoniste di questo campionato», ha proseguito il tecnico toscano. Dichiarazioni che qualche malfidato potrebbe ritenere come un tentativo di rabbonirsi la piazza, ma sembra evidente che il Comandante sia veramente in difficoltà nel non poter dare le gioie che è stato in grado di regalare nella sua prima parentesi a Roma.

«Li ringrazio per il grande amore che mi stanno dando e mi scuso per la delusione che gli stiamo dando», per chiudere delle scuse, quelle scuse che l’ambiente biancoceleste gradirebbe ricevere anche da chi ha decisamente più responsabilità del mister. Parliamo del presidente Claudio Lotito che anzi non perde occasione per andare contro i tifosi e anche contro lo stesso Sarri.