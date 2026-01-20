Connect with us

Hanno Detto

Sarri a cuore aperto: «I cori mi danno carica e frustrazione. Li ringrazio per l’amore e mi scuso per la delusione»

Published

30 minuti ago

on

By

Image Photo928864
Dc Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri nel post partita di Lazio-Como, ai canali ufficiali del club, si è lasciato andare ad un pensiero a cuore aperto per i tifosi laziali

«Mi danno carica e frustrazione, perché in questo momento so che faremo fatica a dargli delle grandi soddisfazioni», ha risposto così Maurizio Sarri alla domanda sui cori ricevuti dallo Stadio Olimpico. Parole di un uomo che prova lo stesso senso di impotenza che stanno sperimentando i tifosi laziali.

«Tutto quello che faccio e quello che dico è per amore della Lazio e del popolo laziale, che mi piacerebbe riportare dove merita tra le protagoniste di questo campionato», ha proseguito il tecnico toscano. Dichiarazioni che qualche malfidato potrebbe ritenere come un tentativo di rabbonirsi la piazza, ma sembra evidente che il Comandante sia veramente in difficoltà nel non poter dare le gioie che è stato in grado di regalare nella sua prima parentesi a Roma.

«Li ringrazio per il grande amore che mi stanno dando e mi scuso per la delusione che gli stiamo dando», per chiudere delle scuse, quelle scuse che l’ambiente biancoceleste gradirebbe ricevere anche da chi ha decisamente più responsabilità del mister. Parliamo del presidente Claudio Lotito che anzi non perde occasione per andare contro i tifosi e anche contro lo stesso Sarri.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×