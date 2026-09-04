Hanno Detto
Romagnoli racconta il suo arrivo all’Al Sadd: «Volevo già venire a gennaio, ora sta a me dimostrare»
Romagnoli svela le prime sensazioni dopo il trasferimento dalla Lazio in Qatar: le parole dell’ex bandiera biancoceleste
Alessio Romagnoli ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con l’Al Sadd. Il difensore italiano, attraverso i canali ufficiali del club qatariota, ha raccontato le sue prime sensazioni dopo il trasferimento, spiegando di aver trovato un ambiente positivo e una società con grandi ambizioni.
L’ex capitano del Milan e della Lazio ha spiegato di essere soddisfatto della scelta intrapresa e di aver percepito fin da subito grande entusiasmo nei suoi confronti. Un trasferimento maturato dopo mesi di contatti e valutazioni, con l’ipotesi di un approdo in Qatar che era già stata presa in considerazione durante la sessione invernale.
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Romagnoli dice la sua sull’avventura che lo aspetta in Qatar!
NUOVA AVVENTURA – «Ero molto curioso, ora sono felice, sono tanti mesi che ne parlavamo e c’era questa possibilità. L’impatto è stato molto positivo, la città è molto bella, la società è seria e forte. Sono contento di essere qua».
IL RINVIO – «Volevo già aggregarmi all’Al Sadd a gennaio, ma ci sono stati problemi con il mio vecchio club. Per questo abbiamo rimandato, però ne è valsa la pena. Questi sono stati mesi di continui chiamate e messaggi, alla fine abbiamo ottenuto quello che speravamo».
LA SCELTA – «Io volevo venire qui, l’Al Sadd mi voleva e siamo contenti».
OBIETTIVO PERSONALE – «Ora sta a me dimostrare quanto valgo in campo».
IL MISTER – «Non ho sentito il mister in questo periodo, però sarei stato felice di arrivare a gennaio».
Per Romagnoli inizia quindi una nuova sfida lontano dalla Serie A, con l’obiettivo di portare esperienza e leadership all’Al Sadd e continuare a dimostrare il proprio valore anche in un contesto calcistico differente da quello a cui è stato sempre abituato.
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