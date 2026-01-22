Romagnoli Al-Sadd, il difensore vicino all’addio! La spiegazione fornita a Sarri: le ultime

Romagnoli Al-Sadd, il giocatore della Lazio è sempre più vicino ai saluti. Confronto con Maurizio Sarri: ecco il retroscena

La situazione legata ad Alessio Romagnoli continua a tenere banco in casa Lazio e, nelle ultime ore, ha assunto contorni sempre più definiti. Gli aggiornamenti arrivano da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, che ha fatto chiarezza su una vicenda ormai arrivata alle battute finali. Secondo quanto rivelato dal noto insider, il difensore centrale classe 1995 è in attesa di essere liberato per trasferirsi all’Al-Sadd, con un’operazione destinata a chiudersi già a gennaio e non a giugno come ipotizzato inizialmente.

Lazio, le cifre dell’operazione Romagnoli-Al Sadd

Entrando nel dettaglio, Pedullà conferma le cifre dell’affare: 8 milioni di euro più 1 di bonus per il cartellino di Romagnoli, attualmente sotto contratto con la Lazio fino al 2027. Per il difensore è pronto un triennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, un’offerta economicamente molto importante che ha avuto un peso decisivo nella scelta del giocatore.

Lazio, il confronto con Sarri e la decisione irrevocabile

Nella giornata di ieri, Alessio Romagnoli ha avuto un confronto diretto con Maurizio Sarri, spiegando le proprie motivazioni. Il centrale ha ribadito di aver atteso il rinnovo del contratto in almeno tre occasioni, senza mai ricevere risposte concrete dalla società. Da qui la decisione, definita definitiva e irrevocabile, di cambiare aria. Il tecnico ha provato a invitarlo alla riflessione, ma la posizione del giocatore non è cambiata: Romagnoli ha chiesto di essere liberato prima della trasferta di sabato a Lecce.

Lazio, titoli di coda e sviluppi imminenti

A questo punto, trattenere il difensore appare complicato. Non ci sarebbero stati ulteriori dialoghi tra Sarri e il classe 1995, segnale di una rottura ormai consumata. In casa Lazio si respira aria di titoli di coda e sarebbe sorprendente un ripensamento. Gli sviluppi sono attesi a partire dalla giornata odierna!

