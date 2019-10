ROMA Zaniolo e la strana vicenda con le svastiche – FOTO

Roma, polemiche dei social nei confronti di Nicolò Zaniolo: il trequartista giallorosso involontario protagonista di uno scatto “nazista”

Non bastava la frecciatina di Fabio Capello, adesso anche il popolo dei social commenta le gesta fuori dal campo di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, forse senza alcuna l’intenzione, ha pubblicato una storia su Instagram dove viene fotografato in mezzo a due svastiche naziste proiettate su uno schermo. L’immagine lo riprende all’interno del negozio del suo parrucchiere di fiducia, il barbiere di tutti i giocatori giallorossi a Casal Palocco. Lo scatto è già stato rimosso dalla visione degli utenti, certo però è che un professionista non può permettersi tali cadute di stile.