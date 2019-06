Roma, tifoso recita l’inno in chiesa: la reazione del sacerdote – Video

Roma, scena insolita ed esilarante all’interno di una chiesa

Ha del grottesco quanto accaduto a Roma durante una funzione religiosa. Si sa che al cuor non si comanda e quando si tratta della propria squadra del cuore il sentimento si fa ancor più forte. E’ proprio la fede giallorossa ad aver spinto un giovane tifoso a recitare l’inno della Roma direttamente dal pulpito della chiesa invece che procedere con la lettura religiosa. Il prete, accortosi dell’accaduto ha prontamente richiamato il ragazzo all’ordine ammonendolo e dicendo di non essere allo stadio ma in un luogo sacro. E come in questi casi spesso succede, rumors dicono che il sacerdote sia biancoceleste.