Roma, striscione al veleno dei tifosi: «Derby onta da cancellare, ora gli attributi!»

Roma, striscione al veleno fuori da Trigoria dopo la sconfitta nel derby

Alcuni tifosi della Roma hanno esposto uno striscione che non ha bisogno di grandi interpretazioni fuori da Trigoria. Un modo per esprimere la delusione a seguito della stracittadina persa in malo modo venerdì. Eccone il contenuto: «Il derby un’onta da cancellare…Fuori le palle, continuate a lottare!». La Roma sarà impegnata due volte in quattro giorni con lo Spezia allo stadio Olimpico, prima negli ottavi di Coppa Italia questa sera alle ore 21.15, poi nel weekend in Serie A.