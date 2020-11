Roma si stringe per l’ultimo saluto a Gigi Proietti

A Piazza del Popolo si celebrano i funerali di Gigi Proietti.

Un ultimo saluto al maestro. Roma si stringe per dare l’ultimo saluto a Gigi Proietti, venuto a mancare nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Le esequie sono in onda in onda su Rai 1, poiché al funerale, a causa dell’emergenza Covid, potranno assistere solo circa 70 persone tra parenti, amici e colleghi del celebre attore. Prima dell’arrivo del feretro presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, è stato celebrato un corteo, partito dal Globe Theatre, passando per Villa Borghese fino a Piazza del Popolo.

«Ci manca qualcosa, ma non sappiamo ancora bene cosa. Non dobbiamo scordarci della cultura, lui è un segno forte dei nostri tempi, un grande maestro. Un dolore troppo forte, non riesco a parlare», cosi Enrico Brignano, visibilmente provato ai microfoni dei cronisti presenti.