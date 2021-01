Roma, se parte Dzeko nella Capitale arriva Giroud

Roma, se parte Dzeko arriva Giroud

Sette milioni e mezzo di ingaggio, un’età avanzata e un rapporto con l’allenatore praticamente compromesso. La Roma sta cercando di ricucire lo strappo con Dzeko, ma la società giallorossa si è schierata dalla parte del tecnico e sta offrendo il calciatore bosniaco a diversi club, non ultimi la Juventus e l’Inter, che però non è nelle condizioni di portare a termine una simile operazione e ha tutta l’intenzione di tenere Eriksen, che sembrava poter essere pedina di scambio per arrivare al bomber di Sarajevo. Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto starebbe cercando di allacciare i contatti col Chelsea per Giroud, che dopo un fantastico avvio di stagione a Londra sta giocando di meno e sarebbe disposto a cambiare aria. Una notizia che non lascerebbe contenti i tifosi di Lazio e Inter che ormai da due sessioni di mercato hanno pensato al calciatore.