Roma Sassuolo, Rizzoli va verso la sospensione dell’arbitro Maresca

Il Corriere dello Sport riferisce di un designatore Rizzoli adirato per la gestione di Roma-Sassuolo da parte di Maresca

Roma-Sassuolo del weekend ha lasciato una serie di polemiche, concentratesi sull’arbitraggio discusso del signor Maresca. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il designatore Nicola Rizzoli sarebbe adirato specialmente per la gestione disciplinare del match da parte del direttore di gara dell’Olimpico, per l’atteggiamento eccessivamente protagonista del fischietto. Una prestazione che non ha convinto e che dovrebbe – si legge – portare alla sospensione dell’arbitro.