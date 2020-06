Roma, caos in società: sospeso il Direttore sportivo Petrachi

Continua il momento burrascoso in casa Roma: dopo gli scontri tra Petrachi e la dirigenza, il club ha deciso di sospenderlo

Se dalla parte biancoceleste del Tevere si pensa ad obiettivi altisonanti con diligenza, impegno e serenità, nonostante gli attacchi mediatici subiti negli ultimi tempi, sulla sponda giallorossa non si può dire che gli umori siano gli stessi: la Roma vive un momento complicato sia dal punto di vista economico che da quello organizzativo.

Oltre al bilancio in rosso, la faccenda è stata complicata dai litigi interni tra gli elementi della dirigenza romanista. Petrachi e Pallotta sono in rotta di collisione, ma il lavoro svolto dal Ds tiene ancora unite le parti: l’ex Torino è stato sospeso dall’incarico dopo il suo duro sfogo e verrà momentaneamente sostituito dal CEO Fienga, come comunicato ufficialmente dalla società. La situazione non è destinata a risolversi in breve, intanto il Tevere si gode lo spettacolo delle due facce della stessa maestosa città: quella biancazzurra unita verso la meta, quella giallorossa completamente allo sbaraglio.

L’#ASRoma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club. pic.twitter.com/WS2VJL6xkz — AS Roma (@OfficialASRoma) June 18, 2020