Roma, Perotti: «Il campo ha inciso sui due infortuni»

Roma, tante le polemiche attorno alla decisione di far giocare i biancocelesti e i giallorossi due giorni consecutivi all’Olimpico

La Juventus nella serata di ieri ha battuto la Roma grazie alle reti di Demiral e di Ronaldo. Il match però è stato segnato da due brutti infortuni: quello del turco e quello di Zaniolo, entrambi usciti dal campo con il crociato rotto. La polemica allora si è alzata proprio sulla decisione di disputare i match di Lazio e Roma neanche a 24 ore di distanza. Perotti ha detto la sua in merito in zona mista.

«Com’era il campo a 24 ore di distanza da Lazio – Napoli? Il terreno dell’Olimpico non è mai stato granché: è un campo non all’altezza della Serie A. In ogni partita giocata qui a Roma abbiamo trovato il prato ricoperto di buche. Non è un buon campo, sicuramente ha inciso sui due infortuni».