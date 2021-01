Roma, Pedro verso il forfait nel derby di venerdì

Arrivano conferme circa la quasi certa assenza di Pedro nella stracittadina

Da SkySport arriva la conferma che Pedro Rodriguez difficilmente sarà della stracittadina di venerdì. L’ex Chelsea non dovrebbe recuperare per la partita contro la Lazio, Fonseca sarà costretto a fare a meno di uno dei calciatori più brillanti dei primi due mesi di stagione. Pedro è ancora fermo per la lesione subita lo scorso 31 dicembre, si è allenato blandamente a parte nella giornata di oggi e anche domani dovrebbe svolgerenuna seduta personalizzata. Verrà utilizzata grande cautela, Pellegrini da trequartista sta garantendo ottime prestazioni mentre a centrocampo viaggia verso la conferma uno dei più in forma, Villar.