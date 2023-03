Roma, non è attesa nessuna replica ufficiale a Lotito: il motivo

La Roma ha deciso di non replicare alle parole di ieri del presidente della Lazio, Claudio Lotito, sugli episodi post derby

Il club giallorosso, che con le espulsioni rimediate nella stracittadina è salita a quota 14 in stagione, è convinta che non ci saranno code particolari per quanto accaduto negli spogliatoio.