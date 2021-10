Roma Napoli, cori razzisti a Osimhen: accertamenti della Procura

Roma-Napoli, cori razzisti ai danni di Victor Osimhen: la decisione del Giudice Sportivo. La Procura si muove per accertamenti istruttori

Nel corso di Roma-Napoli dagli spalti dell’Olimpico sono partiti alcuni cori razzisti contro Victor Osimhen. Di seguito la decisione del Giudice Sportivo.

COMUNICATO – «Il Giudice sportivo, in relazione al coro discriminatorio di matrice razziale nei confronti del calciatore Victor Osimhen (Soc. Napoli) dispone, a cura della Procura Federale, un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico».