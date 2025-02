Roma Monza, una sfida dal sapore di derby per Nesta e Keita e gli altri ex Lazio - Lazio News 24

Condividi via email

Roma Monza, l’ex capitano della Lazio affronta i giallorossi da allenatore, mentre Keita ritrova un avversario storico: tante sfumature biancocelesti nella sfida

Alessandro Nesta torna all’Olimpico per la prima volta da allenatore del Monza, guidando la squadra in una sfida speciale contro la Roma. L’ex capitano della Lazio conosce bene l’atmosfera di questo stadio e vuole ottenere punti preziosi per la salvezza, mettendo da parte le emozioni personali​.

Keita Baldé, che ha già segnato contro la Roma in passato (11 volte a segno, compresa la storica doppietta nella sfida di ritorno del 2016/17), sfida ancora i giallorossi, stavolta con la maglia del Monza e pronto a rilanciarsi nel campionato italiano. Sfida speciale anche per Castrovilli e Akpa Akpro, entrambi in prestito dai biancocelesti. Castrovilli ha sempre perso nei 5 precedenti con i giallorossi, mentre il franco-ivoriano ha vinto due su sei precedenti con la Roma