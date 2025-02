Roma Monza, la curva Sud ci ricasca dopo il Tardini ed espone prima del match uno striscione fascista

Roma Monza, la curva Sud dopo l’orribile episodio del Tardini ci ricasca e espone un nuovo striscione fascista prima della sfida con i brianzoli

Con la vittoria della Roma ai danni del Monza, cala ufficialmente il sipario sul turno di serie A che ha visto pareggiare sabato pomeriggio la Lazio contro il Venezia. Prima del match con i brianzoli però a macchiare il pre gara all’Olimpico è stato un orribile striscione esposto dalla Curva Sud di carattere fascista. A riportare la notizia è Repubblica, spiegando che tale messaggio non è altro che il testo di una canzone di estrema destra Er Camerata, realizzata dal gruppo “Innato senso di Allegria” e tratto dall’album Quando c’era lui. Il testo recita esattamente quanto segue

TESTO – Io ce resto su sta strada finché me reggheno le gambe, è co sto core e co sta faccia che so diventato grande!