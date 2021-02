Serie A, il Milan batte la Roma e tiene il passo dell’Inter

Il posticipo serale tra Roma e Milan vede i rossoneri imporsi per 2-1 sui giallorossi. La squadra di Pioli tiene il passo dell’Inter

La 24ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo tra Roma e Milan all’Olimpico. La squadra di Pioli era chiamata a rispondere all’Inter, vittoriosa contro il Genoa, quella di Fonseca a imporsi contro una big. Non riescono però nell’intento i giallorossi, usciti battuti dalla sfida contro i rossoneri.

Il Milan passa in vantaggio grazie al gol su calcio di rigore di Kessie, salvo poi subire il gol del pareggio da Veretout. Non si arrende il Milan e resta sulla scia dell’Inter grazie al gol del decisivo e definitivo vantaggio firmato Ante Rebic. Rimangono 4 le lunghezze tra Inter e Milan, mentre la Roma è in quinta posizione un punto in più della Lazio.