Roma, l’ex Peccenini: «Commessi errori che neanche in terza categoria»

L’ex giallorosso Franco Peccenini parla degli errori commessi dalla Roma, da Fonseca e dallo staff: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Tmw, Peccenini, ex giocatore giallorosso, ha parlato degli errori commessi dalla Roma, da Fonseca e dal suo staff.

«Ora ci sono cattivi pensieri. Nonostante gli sforzi del presidente e del vicepresidente che sono sempre presenti, devo dire che si sono contornati di incompetenti. In un girone d’andata sono stati commessi errori che nemmeno in terza categoria. Friedkin ora prenda una scopa per ripulire e mandare via tutti. È una cosa non si può accettare».