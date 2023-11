Roma-Lecce, Llorente contrasta in area Banda: l’arbitro non concede il rigore e la decisione fa discutere – VIDEO

Roma-Lecce, a far discutere durante il match è stata la decisione di Colombo di non assegnare il penalty ai pugliesi: i dettagli

La vittoria della Roma contro il Lecce, consente alla squadra di Mourinho di rilanciarsi in ottica europea ma non è mancato l’episodio che ha fatto discutere. Al 44′ infatti a far scalpore, è stato un contatto in area di rigore della Roma tra Llorente e Banda, con il difensore che contrasta in modo palese il calciatore e lo atterra. Colombo e il Var però hanno lasciato tranquillamente proseguire