Roma Lazio, Zaccagni ringrazia sui social i tifosi presenti a Formello per caricare la squadra – FOTO

Roma Lazio, il capitano biancoceleste pubblica una stories di ringraziamento ai tifosi i quali erano presenti quest’oggi a Formello

Ci siamo manca ormai sempre meno a Roma Lazio, stracittadina che vale tantissimo per i biancocelesti e giallorossi per i rispettivi obiettivi di classifica, ma cosa importante per la supremazia cittadina romana. I tifosi biancocelesti sapendo il peso di questa sfida, sono voluti stare vicino ai ragazzi di Baroni, presentandosi a Formello per la seduta di allenamento delle aquile. Ad apprezzare ed elogiare il gesto ci pensa sui social Zaccagni con una bella stories