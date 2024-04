Roma Lazio, Tudor carica così la difesa nel pre derby: il gesto

Roma Lazio, Tudor carica la sua difesa prima del fischio d’inizio del match: il gesto dell’allenatore biancoceleste

Igor Tudor, come accaduto già contro la Juventus, ha seguito da vicino il riscaldamento della sua Lazio, concentrandosi in modo particolare sulle indicazioni da dare ai suoi difensori.

Se contro i bianconeri il mister croato aveva avuto infatti un colloquio con Castellanos oggi, come riferito da Dazn, si è soffermato sul parlare con la propria retroguardia, magari per dargli qualche suggerimento su come marcare Lukaku.