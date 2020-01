Roma Lazio, Fonseca ritrova Perotti e Pastore

Continuano le prove in vista della sfida contro la Lazio, in casa Roma: rientrano in gruppo Perotti, Pastore e Mirante

Il tempo stringe e la Roma è in cerca di soluzioni efficaci per cercare di ottemperare ad alcune mancanze in vista del derby contro la Lazio.

La mancanza di Diawara al centro del campo, costringe Fonseca a pensare a valide alternative, per non lasciar prevalere la tecnica e fisica mediana biancoceleste: il tecnico portoghese ipotizza l’avanzamento di Mancini insieme a Veretout. Sulle catene laterali parte il ballottaggio tra Florenzi e Santon a destra, mentre a sinistra è sempre più concreta l’idea di vedere Spinazzola dal 1′. Rientrano in gruppo anche Perotti, Pastore e Mirante ma buttarli subito nella mischia sarebbe molto azzardato.