Roma Lazio, si muove la macchina della sicurezza: le manovre della questura per evitare disordini

Roma Lazio, tutte le disposizioni di Questura e Prefettura per evitare scontri: aree blindate, divieto al traffico e al parcheggio

Roma Lazio torna a giocarsi di sera dopo 6 anni e l’obiettivo principale della questura e prefettura capitolina è di evitare disordini e contatti tra le frange più estreme delle tifoserie giallorosse e biancocelesti.

Come riportato dal Corriere della Sera, il divieto di parcheggio nelle aree attigue allo stadio è scattato alle ore 08.00 e dalle 16.30 ci sarà la chiusura del traffico in viale Tor di Quinto, lungotevere Diaz, ponte Duca d’Aosta, lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan e piazzale Maresciallo Giardino. Blindate poi le aree tipiche di ritrovo dei tifosi: per la Roma ponte Duca d’Aosta e il lungotevere di fronte all’Obelisco e ponte Milvio e

via dei Robilant per quelli della Lazio. Allerta massima anche alla stazione di Termini, dove sono attesi i tifosi dai vari gruppi internazionali e gemellati con le due tifoserie.