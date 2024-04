Roma Lazio, scocca l’ora di Luis Alberto: Tudor si affida al Mago

Roma-Lazio, scocca l’ora di Luis Alberto nel secondo tempo del derby: il Mago spagnolo entra al posto di Vecino

Igor Tudor ha deciso di giocarsi la carta Luis Alberto a venti minuti dalla fine di Roma-Lazio. Il tecnico croato si affida al Mago spagnolo per cercare di trovare il pari nella sua prima stracittadina.

L’ex Liverpool è entrato al posto di Matias Vecino per una squadra totalmente sbilanciata: serve un gol a Kamada e compagni per non bissare la sconfitta con la Juve in Coppa Italia.