Roma Lazio, il 22 dicembre si chiude la prelazione abbonati: il dato sui biglietti venduti

Roma Lazio, domenica si chiude la fase di prelazione dedicata agli abbonati. Questo il numero di tagliandi venduti per il derby

Procede la vendita dei tagliandi per il derby tra Roma e Lazio in programma domenica 5 gennaio. Il 22 dicembre chiuderà la fase di prelazione dedicata agli abbonati.

Per la gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, sono stati staccati al momento 12.700 biglietti tra Curva Nord e Distinti Nord. Terminata la fase dedicata agli abbonati si passerà alla vendita libera anche per la stracittadina.