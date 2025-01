Roma Lazio, i precedenti tra Ranieri e Baroni: il dato

Roma Lazio, alla vigilia della stracittadina capitolina ripercorriamo tutti i precedenti tra i due tecnici fino ad oggi: il dato

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domenica sera torna in campo la Lazio per la stracittadina contro la Roma di Ranieri fondamentale per entrambe per i rispettivi obiettivi. Per i due tecnici ossia Ranieri e Baroni sarà il terzo confronto in carriera, e il primo sarà nella capitale, e il bilancio attuale è il seguente ossia una vittoria per il tecnico biancoceleste e un pareggio.