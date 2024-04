Roma Lazio, Pellegrini rinato con De Rossi: il tecnico punta su di lui per il Derby. Ecco perché. Il dato

Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare nel derby contro la Lazio che vale molto nella corsa all’Europa di entrambe le squadre. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il trequartista giallorosso quando vede biancoceleste sfodera colpi da maestro.

In molti ricordano, per esempio, un gol di tacco nel suo primo derby da capitano (29 settembre 2018) e una ‘pennellata’ su punizione nell’ultima stracittadina vinta (20 marzo 2022). Quando segna Pellegrini, la Roma batte la Lazio. Negli ultimi quattro incroci però i biancocelesti hanno dominato: tre vittorie e un pari. Adesso il giallorosso rientrato dalla squalifica, ha l’occasione per tornare al centro della squadra e mettersi di nuovo a disposizione del tecnico.