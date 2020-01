I due talenti della Lazio, in vista del derby contro la Roma, su Instagram mettono due post per caricare l’ambiente

Nelle ultime ore, sono stati i nomi più discussi in casa Lazio in vista del derby: Luis Alberto ha saltato la trasferta di Napoli per un problema che sembra essere rientrato, Correa invece in Coppa Italia c’era ma pare che il dolore che lo abbia tenuto fuori per un po’ si sia riacutizzato.

Per spazzare via tutte le voci e concentrarsi sull’importante partita che dovranno affrontare domenica, i due hanno postato si Instagram una foto degli allenamenti di oggi con il countdown per il derby. Gli animi sono infuocati e le menti ben algide. Manca sempre meno alla gara più importante della stagione e sia Magic Luis che il Tucu non vedono l’ora di esserci. A seguirli poi Caicedo, che su Twitter non è voluto essere da meno.