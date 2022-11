Roma-Lazio, Lotito a Formello per caricare la squadra

Lotito alla vigilia dalla stracittadina contro la Roma si è recato a Formello per spronare la Lazio in vista della partita

L’attesa ormai è agli sgoccioli, il derby ormai è alle porte e il presidente Claudio Lotito a alla vigilia della partita contro la Roma, ha voluto caricare la sua squadra andando a Formello ad assistere alle ultime sedute di allenamento.

Il numero uno laziale, e Sarri hanno chiesto ai giocatori di dare il massimo per una sfida fondamentale non solo per la supremazia cittadina, ma anche per il sorpasso che consentirebbe alla Lazio di andare al quarto posto. Lo riporta il Corriere dello Sport edizione Roma.