Roma Lazio, la Capitale si prepara al derby: vertice in Prefettura per il piano sicurezza

Roma Lazio, la Capitale si prepara ad accogliere il derby: ieri la riunione in Prefettura per decidere il piano sicurezza

Non solo Lazio e Roma, a prepararsi per il derby è soprattutto la Capitale. La Prefettura sta organizzando il piano di sicurezza per accogliere le 62mila persone attese allo stadio (16mila biancocelesti). Nessuno spazio sarà in comune: tra i Distinti Nord e la Tevere ci sarà un importante zona cuscinetto per evitare ogni tipo di contatto tra le tifoserie.

Come riporta Il Tempo, nel vertice di ieri, si è alzato il livello dell’attenzione ma senza particolare allarme. Come sempre, molte ore prima si procederà alla chiusura della viabilità nei pressi del Foro Italico e delle strade come Viale Tor di Quinto (tra via Civita Castellana e largo Diaz); lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Diaz e piazzale De Bosis); ponte Duca d’Aosta; lungotevere Cadorna; piazzale Giardino; lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. Viale del Ministero degli Affari Esteri sarà pedonalizzato.