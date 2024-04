Roma Lazio, chi al posto di Zaccagni? Sono due le opzioni in mano a Tudor: il tecnico sta pensando a questa mossa

Roma-Lazio, Igor Tudor studia la mossa migliore per la sostituzione dell’infortunato Zaccagni: due le opzioni in mano al tecnico

Come riferito dal Corriere dello Sport, Igor Tudor, in vista della gara tra Roma e Lazio di sabato pomeriggio, dovrà sciogliere le riserve in merito al sostituto di Mattia Zaccagni, out con ogni probabilità dalla stracittadina per l’infortunio alla caviglia rimediato ieri contro la Juve.

Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono due le opzioni in mano a Tudor: Felipe Anderson sulla fascia con Isaksen sulla trequarti oppure alzare uno tra Pedro e Kamada.