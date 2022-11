Roma-Lazio, il derby di Felipe Anderson: Sarri si affida al brasiliano

In assenza di Immobile e Milinkovic e con il dubbio Luis Alberto, Sarri è pronto ad affidarsi a Felipe Anderson al centro dell’attacco

Quello di oggi sarà inevitabilmente il derby di Felipe Anderson. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, con le pesanti assenza di Immobile e Milinkovic-Savic e con la forte tentazione di lasciare Luis Alberto in panchina, Sarri deve affidarsi all’imprevedibilità e alla classe del brasiliano per cercare di tentare quella che sembra una vera e propria impresa al netto delle assenza già citate.

Dal canto suo, Pipe si sta ben disimpegnando nel ruolo di falso nove ma dopo la spumeggiante prestazione di Bergamo con gol all’attivo, il numero 7 deve ora farsi perdonare i gravi errori sottoporta contro il Feyenoord che hanno di fatto contribuito all’eliminazione della Lazio dall’Europa League. Alla Roma, nello scorso campionato (era il 29 settembre 2021), ha già segnato così come nel gennaio 2015 in cui fornì anche l’assist per il gol di Mauri. Oggi, spronato anche da Lotito ieri a Formello, Felipe Anderson sogna di ripetersi: Sarri e tutta la Lazio se lo augurano di cuore.