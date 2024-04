Roma-Lazio, i precedenti

Roma-Lazio, a pochi giorni dalla stracittadina capitolina ecco tutti gli ultimi precedenti derby tra le due squadre

Sabato pomeriggio andrà in scena l’attesissimo derby della capitale tra Roma-Lazio, con entrambe a caccia di punti pesanti per la loro corsa europea. Tra due giorni andrà in scena il 183° derby della capitale e il bilancio tra le due formazioni è il seguente: 51 vittorie Lazio, 64 pareggi, 67 vittorie Roma.

L’ultima vittoria della Lazio risale al 10 gennaio di quest’anno in Coppa Italia, mentre la Roma ha vinto 3-0 il 22 Marzo 2022. Per quanto riguarda la reti la Lazio ha segnato 180 gol e la Roma 224