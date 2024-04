Roma Lazio, gol annullato a Kamada: il centrocampista in fuorigioco. La decisione della direzione di gara

Primo squillo per la Lazio in questo secondo tempo del derby con la Roma, complice una rete annullata ai biancocelesti.

Niente da fare per Daichi Kamada, che si ritrova una palla sui piedi in area di rigore, mentre si trovava oltre la linea di difesa. Fuorigioco netto per il giapponese.