Roma Lazio, non c’è mai stato un divario del genere in un derby: battuti i precedenti record, ma occhio a quel luogo comune

Roma Lazio, il derby con il gap maggiore di punti tra una squadra e l’altra, battuti i vecchi record, ma occhio ai precedenti

Roma Lazio sarà il derby nella storia della stracittadina della Capitale dove il divario tra le due parti sarà più ampio: come riportato dal Corriere della Sera tra i 35 dei biancocelesti e i 20 dei giallorossi ci sono 15 punti di distacco. Battuti quindi i 14 del 2006-07 – 32-18 a favore della Roma – e del 2008-09 – 22-8 per la Lazio -, ma in entrambi i casi c’è un asterisco: nel 2006-07 i biancocelesti avevano una penalizzazione e nel secondo caso i giallorossi una partita in meno.

Inoltre il gap in classifica non concede disattenzioni: nel luogo comune che vuole la vittoria del derby alla sfavorita, in entrambi i casi vinse quella con meno punti: 3-0 Lazio il 10 dicembre 2006 con Ledesma, Oddo e Mutarelli, 1-0 Roma il 16 novembre 2008 con gol di Julio Baptista.