Roma Lazio, Fonseca prepara il derby con molti dubbi

Dopo la sconfitta di ieri in Coppa Italia contro la Juventus, la Roma torna in campo per preparare il derby contro la Lazio

La Roma esce sconfitta dall’Allianz Stadium ed abbandona la Coppa Italia. Oggi i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per una seduta di scarico in vista di domenica e numerosi sono stati gli assenti.

Infatti, oltre agli infortunati Zaniolo, Zappacosta, Pastore, Mkhitaryan, Mirante e Perotti, si è aggiunto anche Diawara per una rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro. Per questo Fonseca ha molti dubbi sulla formazione che scenderà in campo contro la Lazio: Florenzi è in ballottaggio con Spinazzola e Kluivert. Il tecnico ha due giorni e mezzo per riordinare le idee e capire chi dei suoi potrà affrontare un match difficile come è il derby della Capitale.