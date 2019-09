Roma, Fonseca: «La Lazio ci ha costretto ad abbassarci. Questo derby è uno spettacolo»

Termina 1-1 il primo Lazio-Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico dei giallorossi ha analizzato così il pareggio

Due gol e sei pali. Tante emozioni nel primo derby della Capitale per Paulo Fonseca, che ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le sue impressioni: «Per chi ama il calcio, questa è stata una bella partita tra due squadre che si sono rispettate e che hanno espresso bel gioco. In certi frangenti siamo stati costretti ad abbassare le linee per il gioco della Lazio, è un dato di fatto che loro sono stati più pericolosi sulla fascia sinistra. Comunque questo mio primo derby è stato molto emozionante, l’ambiente sulle tribune è stato fantastico. Per noi allenatori è difficile gestire tutte queste emozioni».