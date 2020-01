Roma Lazio, ecco come sarebbe il Derby dei due vivai VIDEO

Roma Lazio, ecco come sarebbe giocare il Derby considerando solo i vivai delle due squadre in un video di Williamhillnews.it

Mancano veramente poche ore alla partita più attesa dalla città di Roma: il Derby si giocherà alle 18 con le due squadre caricate al massimo per ottenere i tre punti. La Lazio vuole vincere a tutti i costi per raggiungere la dodicesima vittoria consecutiva in campionato mentre i giallorossi vogliono assicurarsi il posto Champions e provare a fermare i biancocelesti. Tra titolarissimi e infortuni, i due allenatori si sono attenuti soprattutto a chi ha dato enormi sicurezze nelle partite precedenti ma come sarebbe il Derby se si considerassero solo giocatori scelti dai vivai delle due compagini? Una risposta l’ha data Williamhillnews.it che ha realizzato un video in cui si presentano le due particolari formazioni. Ecco come sarebbero:

ROMA: Peruzzi, Florenzi, Romagnoli, Di Livio, Pellegrini, De Rossi, D’Agostino, Aquilani, Cerci, Conti, Totti

LAZIO: Sorrentino, Tassotti, Materazzi, Nesta, Peluso, De Silvestri, Di Biagio, Cataldi, Pinzi, Di Vaio, Di Canio

Come sarebbe il derby di Roma se Roma e Lazio giocassero solo con giocatori cresciuti nel vivaio? Gepostet von CALCIATORI BRUTTI am Sonntag, 26. Januar 2020