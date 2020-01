Roma Lazio, Acerbi: «Il Derby è qualcosa che va oltre. Dobbiamo vincere per i tifosi»

Roma Lazio, le parole di Francesco Acerbi nel prepartita del Derby dell’Olimpico ai microfoni di Lazio Style Channel

Questione di pochi minuti e avrà inizio la partita più attesa dalla città di Roma: il Derby della capitale si disputerà all’insegna della Champions e traguardi da raggiungere. Il biancoceleste Francesco Acerbi ha parlato del match ai microfoni di Lazio Style Channel:

«E’ una partita importante, è il derby. Dobbiamo essere consapevole della nostra forza e di quella della Roma. Dobbiamo continuare a fare bene per i nostri risultati e faremo qualcosa in più perché il Derby va oltre. Dobbiamo continuare a lottare per la Champions e ottenere sempre più punti. I tifosi ci sostengono sempre dagli spalti, da casa, dal bar: noi teniamo tanto a vincerlo per farli soprattutto felici.»