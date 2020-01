Roma Lazio, Fonseca: «Rattristato dal risultato perché abbiamo sempre creato occasioni»

Roma Lazio, le parole di Paulo Fonseca sul pareggio rimediato nel Derby contro la Roma ai microfoni di Sky Sport

Un pareggio più che sofferto: il Derby della Capitale termina 1-1 e la Lazio guadagna un altro punto in classifica. Ecco cos’ha detto l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca sul match ai microfoni di Sky Sport:

«Una situazione infelice quella dell’1-1, Pau è un grande portiere e nello spogliatoio non gli ho detto nulla. Cose di questo tipo possono accadere. Sono triste per il risultato, abbiamo giocato benissimo contro una bellissima squadra. Abbiamo fatto grandi numeri sempre nella metà campo avversaria. Penso che i ragazzi meritavano di più del pareggio. Under e Kluivert hanno giocato tanto ed è importante per la squadra che possano giocare così. Hanno fatto bene tutti. Abbiamo giocato con Spinazzola e Santon più alti e giocando con Under abbiamo creato spazi sulla destra. Abbiamo giocato sempre molto bene con la palla al piede. Non è facile creare situazioni contro una squadra come la Lazio che abbassa il gioco.»