Roma Lazio, Di Chiara spiega: «De Rossi favorito rispetto a Tudor per un motivo»

Roma-Lazio, Alberto Di Chiara, ex calciatore, ha analizzato il derby di sabato pomeriggio all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Alberto Di Chiara ha commentato così il derby di sabato tra Lazio e Roma:

PAROLE – «Tudor ha una squadra con una mentalità e deve adattarsi al momento. Deve cercare di sfruttare al massimo quello che ha. De Rossi è da un po’ che è entrato nelle vene del suo ambiente ed è avvantaggiato. Per il resto è un terno al lotto il derby. Sono partite emotivamente importanti, deve cercare di far vivere questa partita con una tensione tale da non esagerare. Si giocherà molto a livello nervoso e la Lazio deve ancora assestarsi con Tudor su questo».