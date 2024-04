Roma Lazio, clima teso prima del derby: scontri tra tifosi vicino l’Olimpico. Le ultime sul match di oggi pomeriggio

Sale la tensione per il derby della Capitale tra Roma e Lazio. In mattinata, vicino allo Stadio Olimpico, circa 200 tifosi biancocelesti e 100 tifosi giallorossi si sono scontrati. È stato essenziale l’intervento della polizia, che, tramite l’utilizzo dei fumogeni, è riuscita a placare gli animi. Inoltre, è stato arrestato un tifoso della Roma. Clima incandescente prima del derby in programma alle 18:00.