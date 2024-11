Roma Lazio, il derby torna in notturna dopo sei anni: il motivo e la situazione sull’ordine pubblico

Roma Lazio, dopo sei anni un derby della Capitale tornerà a giocarsi alle 20:45 ed i motivi sono quelli elencati di seguito

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati data e orario di Roma–Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. La cosa che salta subito all’occhio è l’orario del match. Infatti, erano sei anni che un derby della Capitale non si giocava in notturna.

Secondo ilcorrieredellosport.it, questa decisione è maturata in seguito alla richiesta di Dazn di avere un big match in quella fascia oraria. Infatti, proprio in quei giorni ci sarà la Supercoppa Italiana e Juventus, Inter, Atalanta e Milan non giocheranno in campionato. Inoltre, a gennaio alle 18 è già buio e con le 20:45 non ci sarebbe stata molta differenza.