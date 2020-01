Roma Lazio, rivivi il derby con gli scatti di Lazionews24 GALLERY

Roma Lazio, il derby della Capitale è andato in scena allo stadio Olimpico: rivivi il match con la nostra GALLERY

Lazio e Roma non si fanno male nel derby della Capitale deciso soprattutto da due grandissimi errori da parte di entrambi i portieri. Strakosha per il gol di Dzeko e Pau Lopez per quello di Acerbi.

Prima però c’è stato tanto spazio per le emozioni e per lo stupore. Ancora una volta la Curva Nord ha offerto uno spettacolo straordinario con una coreografia mozzafiato.

Rivivi la serata con la nostra gallery.