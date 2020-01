Roma Lazio, l’imponente scenografia della Curva Nord FOTO

È arrivato il momento del derby. Roma e Lazio si sfidano sul prato dell’Olimpico, la Curva Nord dà spettacolo con una scenografia

Si sa, il derby è una partita delicata ed il supporto della gente è linfa vitale per le squadre in campo. La Lazio può sempre contare sulla sua. Soprattutto oggi che l’Olimpico è tinto, perlopiù, di giallorosso. Uno stimolo ultieriore per sovrastare i cori e gli incitamente di «quegli altri» e spronare la i ragazzi di Inzaghi. Ma, prima di iniziare a giocare, uno sguardo alla Curva Nord: un appuntamento fisso con lo spettacolo che sugli spalti solo gli ultras biancocelesti sanno offrire.