Roma Lazio, la moviola dei quotidiani: bocciato l’arbitro Guida. Il match gli è sfuggito di mano nel secondo tempo

Secondo La Gazzetta dello Sport, è stata insufficiente la prestazione dell’arbitro Guida nel derby tra Roma e Lazio. Ad essere contestata è la gestione dei cartellini nel secondo tempo del match, anche perché episodi eclatanti in merito a gol e rigori non ce ne sono stati. Giusto annullare il gol di Kamada per fuorigioco e bravo l’assistente Di Iorio a segnalarlo immediatamente.