Roma Lazio, clamoroso: i tifosi giallorossi lanciano una raccolta fondi per pagare la multa a Mancini. Le ultimissime

In seguito alla multa di 5.000 euro nei confronti del difensore della Roma Gianluca Mancini per il gesto fatto contro la Lazio in occasione del derby della Capitale, i tifosi hanno voluto creare una raccolta fondi su Go Fund Me: riuscendo ad arrivare a tale cifra.

IL COMUNICATO – «Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0. Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti buffoni, diciamo a questi ultimi una sola cosa: LA MULTA A MANCINI LA PAGHIAMO NOI!

Quindi, come da titolo, si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa.

Qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficenza, come già fatto in passato per le mascherine con il logo ASR (per chi non si dovesse ricordare, l’intero ricavato venne devoluto al Bambin Gesù e ad un’altra associazione di volontariato sociale). Naturalmente vi terrò personalmente aggiornati sull’andamento e sull’esito della raccolta. IL ROMANISMO TRIONFERÀ SUL MORALISMO».